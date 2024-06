Elokapinan mielenosoitus jatkui makuupusseissa Helsingissä läpi yön – protesti jatkuu

Helsingin poliisi ennakoi, että päivän mittaan alueelle saapuu lisää ihmisiä odottamaan mieltään. Järjestö on ilmoittanut mielenosoituksen jatkuvan tänään kello yhteen iltapäivällä saakka.

Paikalla eilen tuhatkunta mielenosoittajaa

Poliisi arvioi eilen, että Pohjoisesplanadilla Elokapinan mielenosoituksessa oli vielä illansuussa paikalla tuhatkunta ihmistä. Elokapinan oman arvion mukaan puoli yhdentoista jälkeen illalla paikalla oli edelleen noin 200–400 mielenosoittajaa. Mielenosoitus on sujunut rauhanomaisesti. Poliisi ei ole tehnyt mielenosoituksessa kiinniottoja, eikä ohikulkijoiden kanssa ole ilmennyt konflikteja. Eilen alkanut tiesulku aloitti Elokapinan Myrskyvaroitus-kampanjan, jonka tavoitteena on kasvaa Suomen historian suurimmaksi kansalaistottelemattomuuskampanjaksi, Elokapina kertoo.

Myrskyvaroitus-kampanjan on suunniteltu sisältävän useita mielenosoituksia kesäkuun aikana. Mielenosoituksia on tiedossa ainakin 11., 25., 28. ja 30. kesäkuuta.



Kampanjan keskeisenä vaatimuksena on saada hallitus lakkauttamaan ympäristölle ja ilmastolle haitalliset tuet.