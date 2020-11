Elokapina osoittaa keskiviikkona mieltä Helsingissä – liikenne katkaistaan maa- ja metsätalousministeriön edessä

Elokapinan mukaan EU-parlamentin lokakuussa ehdottama CAP-uudistus vuosille 2021–2027 on täysin riittämätön ilmaston ja ympäristön kannalta ja tulee toteutuessaan vesittämään Pariisin ilmastosopimuksen. Elokapinan kanta on, että CAP-reformi on ristiriidassa myös EU:n ilmastohätätilajulistuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa.