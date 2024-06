Elokapina aikoo pysäyttää huomenna liikenteen Helsingin keskustassa

Ympäristöliike Elokapina aikoo pysäyttää huomenna Helsingin keskustassa liikenteen Pohjoisesplanadilla Kauppatorin edustalla. Elokapina kertoo aloittavansa huomisen mielenosoituksen klo 13, ja sen on tarkoitus kestää ainakin vuorokauden loppuun asti.

Tieblokki käynnistää Elokapinan Myrskyvaroitus-kampanjan, jonka tavoitteena on kasvaa Suomen historian suurimmaksi kansalaistottelemattomuuskampanjaksi, Elokapina kertoo. Myrskyvaroitus-kampanjan on suunniteltu sisältävän useita mielenosoituksia kesäkuun aikana. Mielenosoituksia on tiedossa myös ainakin 11., 25., 28. ja 30. kesäkuuta.