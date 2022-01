Ellan pikkukoira kantaa "turvamukia" kaikkialle ja nukkuukin se suussaan – valitettavasti tämä voi olla totuus liikuttavan tavan taustalla

Ellan videota on katsottu yli puoli miljoonaa kertaa, ja "turvamukia" on ihasteltu sadoissa kommenteissa.

Totuus "suloisen" tavan taustalla

Suloisen tavan taustalla on kuitenkin luultavasti surullisempi syy. Moni kommentoija kertoo uskovansa, että lyttykuonoisen ranskanbulldoggin on yksinkertaisesti helpompi hengittää muki suussaan.

– Jos koira pyrkii aina nukkumaan lelu suussaan, se on yleensä merkki siitä, että jotakin ongelmia on. Toki voi olla koirayksilö, joka haluaa vain pitää leluaan lähellä, mutta kyllä tämä yleensä on oikeasti merkki siitä, että hengittäminen on vaikeaa, eläinlääkäri Suvi Heinola on kuvannut aiemmin MTV Uutisten haastattelussa.