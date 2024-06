Elina Lampela eteni EM-finaaliin aamun vaikeudesta huolimatta – "Oli jotain hävittävää"

– Olen kyllä tyytyväinen. Lähdin hakemaan finaalipaikkaa ja sen sain, niin siitä on hyvä lähteä jatkamaan. Aika varmaa tekemistä, Lampela totesi.

– Jotenkin jännitti superpaljon. Minulla oli aamulla vähän huono olo. Tavallaan tässä karsinnassa oli jotain hävittävää. Finaalissa on vain voitettavaa. Kun pääsi kentälle tekemään verryttelyhyppyjä, niin jännitys katosi, Lampela kertoi.

Lampela on hypännyt tällä kaudella erittäin mainiosti ja on nostettu jopa taistelemaan mitaleista. Hän kuitenkin toppuuttelee puheita mitalista ja nostaa tavoitteeksi parantaa kahden vuoden takaista EM-kisojen 11:ttä sijaa. Loppukilpailu on luvassa maanantai-iltana.