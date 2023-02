Eläkkeitä haettiin viime vuoden lopulla poikkeuksellisen paljon – Keva arvelee syyksi "paljon julkisuutta saanutta työeläkeindeksiä"

– Eläköityminen on monelle ainutkertainen tapahtuma. Paljon julkisuutta saanut työeläkeindeksi sai ihmiset liikkeelle ja pohtimaan, mikä on "juuri minulle oikea ratkaisu." Aika moni päätyi siihen, että joulukuu on hyvä hetki aloittaa uusi vaihe elämässä, sanoo Kevan eläkepalveluyksikön eläkejohtaja Eija Korhonen tiedotteessa.