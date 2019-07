"Ei yhtään tiennyt tuleeko vastaan hopeaharkkoja vai pääkalloja" – Sukeltaja-Jaakko kuvasi 160 vuotta sitten uponneen höyrylaivan Sipoon vesistössä

Hylkyjen etsimisestä ja merihistoriasta kiinnostunut Jussi Rekola huomasi vuoden 2018 kesällä, että Sipoon vesistöissä oli matalikko, jota ei oltu merkattu merikarttoihin. Hän arveli, että sinne on joskus uponnut alus.

"Pumppu löi silloin varmaan kahtasataa"

16. lokakuuta 2018 Rekola, Karvonen ja Virkkala lähtivät töiden jälkeen ajamaan kohti Sipoota. Merellä oli sakea ja läpinäkymätön sumu, jota kutsutaan hernerokkasumuksi. He etsivät paikan Virkkalan kevytkaikuluotaimella, ja laittoivat kevyen merkkauspoijun.

Kädet tärisivät, kun he kiinnittivät varusteita. Rekola, joka ei harrasta sukellusta, jäi veneeseen. Karvonen ja Virkkala lähtivät sukeltamaan.

Sukellus jatkui noin tunnin ja Virkkala kuvasi sen GoPro-kamerallaan, jotta he saivat hyvän kokonaiskuvan tuolloin vielä tuntemattomasta aluksesta.

Diana upposi kymmenessä minuutissa

Nyt Dianan hylyn koordinaatit on julkaistu, eli käytännössä kuka vain voi mennä sukeltamaan sinne. Virkkalan mukaan kyseessä on eräänlainen sosiaalinen koe, voidaanko hylyn tutkimisessa hyödyntää joukkovoimaa. Hylyllä sukeltaville on jo olemassa oma Facebook-ryhmänsä, johon uusimmat havainnot ja kuvat lisätään.