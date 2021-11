"Ei mitään järkeä" – Robert Lewandowski täräytti ilmiömäisen saksipotkumaalin lumen seassa!

Bayernin 1–0-vierasjohtoon vienyt maali syntyi 14. minuutilla lumisella nurmella; lumisade Kiovassa on jatkunut myös ottelun alussa .

Ihastele Lewandowskin saksipotkumaali C Moren selostaja Tuomas Virkkusen tulkinnan kera ylälaidan videolta!

Mestarien liigan E-lohkon ottelu Kiovan Dynamo – Bayern München on nähtävissä suorana lähetyksenä C More Sport 2 -kanavalla ja cmore.fi-suoratoistopalvelussa.