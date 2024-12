Ei herkille: Video näyttää Saksan joulutorikaaharin hurjan vauhdin – osui kymmeniin ihmisiin.

Magdeburgin joulutoriturmassa on kuollut ainakin kaksi ihmistä, joista toinen on lapsi.

Uutistoimisto Reutersin välittämä valvontakameratallenne näyttää, kuinka auto ajaa ihmisjoukkoon joulutorilla Saksan Magdeburgissa eilen perjantaina.

Videolta voi nähdä auton kovan vauhdin. MTV Uutiset on sumentanut alkuperäistä videota.

Reuters pystyi tarkistamaan videon sijainnin, sillä puut, rakennusten ääriviivat ja muotoilu sopivat alueesta otettuihin tiedosto- ja satelliittikuviin.

Myös sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita, joilla näkyy, kuinka auto ajaa kovaa vauhtia kahden myyntikojurivin välissä kävelevän väkijoukon läpi. Ihmisten nähdään kaatuvan maahan ja juoksevan karkuun.

Magdeburg sijaitsee Elbejoen varrella Berliinistä lounaaseen.

Saudiarabialainen mies otettu kiinni

Viranomaisten mukaan onnettomuudessa kuoli kaksi ihmistä, joista toinen on lapsi. Loukkaantuneita on ainakin 68, joista 15 on kriittisessä tilassa ja 37 saanut vakavia vammoja.

Hyökkäyksestä on otettu kiinni vuodesta 2006 Saksassa asunut saudiarabialainen mies. Asiasta kertoo osavaltion pääministeri.

Tämänhetkisten tietojen valossa epäillyn oletetaan toimineen yksin.