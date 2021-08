"Eheytyshoidot" voivat aiheuttaa loppuelämän kestäviä traumoja – tiedossa tapauksia, joissa uhri teljetty ruoatta pimeään

Uhreja syyllistetään hoidoissa

Kansalaisaloitteen vastaanotosta on käynyt ilmi, että on moni on luullut eheytyshoitojen olevan jo menneen maailman ilmiö. Näin ei kuitenkaan ole, vaan hoitoja toteutetaan yhä 2020-luvun Suomessa.

Suomessa eheytyshoito voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hoidon uhrille käydään läpi kaikki lapsuuden traumaattiset kokemukset ja etsitään syytä sille, miksi hän on nyt sellainen kuin on.

– Jokainen voi kuvitella kohdalleen, kun traumoja käydään läpi ja syyllistetään sinua itseäsi siitä, että olet tehnyt, ajatellut tai sanonut näin – ja siksi sinusta on tullut tuollainen, mitä me emme hyväksy, mikä on syntiä, mikä on likaista, ja mikä voi pahimmillaan johtaa helvettiin, Jussila kuvaa.