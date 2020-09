Ehdotus paikallisen sopimisen kokeilusta oli "viimeinen niitti" – palkansaajajärjestöt turhautuivat hallituksen työmarkkina-avauksiin: "Mitä enemmän näitä vispataan, sitä pienempi tontti meille jää"

"Nyt on saatava työrauha"

– Kyllä samankaltaisia avauksia on ollut aiemminkin. Ymmärrän esimerkiksi sen, että keskustan uudella puheenjohtajalla (Annika Saarikko) on tarvetta profiilin nostamiseen, mutta kyllä meidän on nyt saatava työrauha. Rkp:n avaus viikonloppuna oli viimeinen niitti, Fjäder kertoo.