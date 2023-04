Eduskunnan pitkäaikaisin kansanedustaja Ben Zyskowicz muistelee ensimmäistä päiväänsä: "Jos saan kertoa kevennyksen tähän…"

Konkariedustaja pohtii, että tällä eduskuntakaudella edessä on haasteita.

– Tällä kaudella ulkoinen maailma on hyvin huolestuttava. Vuosikymmenten aikana olemme nähneet monenlaista, mutta se, että naapurimaamme käy raakaa, rikollista hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan, on aivan kauhistuttavaa. Tällaista emme ole aiemmin kokeneet Euroopassa. Sisäisesti meillä on paljon haasteita, kyse ei ole pelkästään velkavauhdista, vaan jos katsomme melkein päivittäin uutisia, kyllä peruspalvelumme ovat hyvin hälyttävässä tilassa.