Ed Sheeran todisti oikeudessa tekijänoikeusjutussa – laulajalta vaaditaan yli 90 miljoonan euron korvauksia

Artisti Ed Sheeran todisti 27. huhtikuuta tekijänoikeusoikeudenkäynnin neljäntenä päivänä. Sheeran haastettiin oikeuteen vuonna 2014 julkaistun kappaleensa Thinking Out Loudin takia. Syytteen mukaan Sheeran olisi ottanut elementtejä omaan kappaleeseensa Martin Gayen kappaleesta Let’s Get It On.

Gaye kirjoitti kappaleen yhdessä Ed Townsedin kanssa, jonka perhe haastoi Sheeranin oikeuteen kappaleesta ensimmäisen kerran vuonna 2016. Tämä tapaus hylättiin seuraavana vuonna ennen kuin Townsendin perhe myi kolmanneksen kappaleen osakkeista ​​Structured Asset Salesille, joka nosti syytteen uudelleen.

Sekä Gaye että Townsed ovat edesmenneitä.

Sheeranilta vaaditaan 100 miljoonan dollarin, eli noin 91 miljoonan euron, korvauksia.

Sheeran kertoi torstaina 27. huhtikuuta oikeudessa, että hänen erilaiset hittinsä ovat saaneet inspiraationsa hänen elämänsä eri hetkistä ja lisäsi, että pelkästään tällä viikolla hän on kirjoittanut 10 kappaletta.

Laulaja sanoi, että Thinking Out Loud -kappaleen luominen oli yhteistyöprosessi hänen ja toisen käsikirjoittajan Amy Wedgen välillä. Sheeran muisteli inspiroituneensa kappaleen luomisesta kuultuaan Wedgen mumisevan sointuja valmistautuessaan illalliselle ja sanoi tietävänsä, että heidän piti kirjoittaa muminoista kappale.

Sheeranin mukaan sanoitukset saivat inspiraationsa heidän henkilökohtaisista kamppailuistaan: Sheeranin isoäidillä oli diagnosoitu syöpä, hänen isoisänsä oli kuollut ja Wedgen perheessä oli myös sairautta.

Kyseinen oikeudenkäynti ei ole ensimmäinen, jossa Sheeranilta on vaadittu korvauksia. Viime vuonna hän voitti kappalettaan Shape of You vastaan nostetun plagiointioikeudenkäynnin. Syytteen mukaan hän olisi kopioinut Sami Chokrin and Ross O'Donoghuen kirjoittamaa kappaletta Oh Why.

Tuomari kuitenkin päätti, ettei laulaja ollut tahallisesti, eikä alitajuisesti kopioinut Oh Why -kappaletta kirjoittaessaan Shape of You -kappalettaan. Sheeranille myönnettiin yli miljoona dollaria oikeudenkäyntikuluja huhtikuussa 2022.