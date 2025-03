Mariah Carey voitti tekijänoikeusjutun jouluhitistään

Lauluntekijä Adam Stone väitti Mariah Careyn käyttäneen hyväksi hänen ”suosiotaan ja tyyliään” hittikappaleessaan All I Want for Christmas is You. Tuomari kuitenkin hylkäsi syytökset.

Artisti Mariah Carey on vapautettu tekijänoikeusrikkomuksesta jutussa, joka koski hänen vuonna 1994 julkaistua jouluhittikappalettaan All I Want for Christmas is You.

Yhdysvaltalainen tuomari hylkäsi 19. maaliskuuta antamassaan tuomiossa lauluntekijä Adam Stonen syytökset. Hän julkaisi samannimisen kappaleen vuonna 1989. Hän syytti Careyta ”suosionsa ja tyylinsä” hyväksikäytöstä.

Vince Vance and the Valiants -nimellä esiintyvä Stone vaati ainakin 20 miljoonan dollarin, eli noin 18 miljoonan euron, vahingonkorvauksia.

Tuomari viittasi tuomiossaan asiantuntijalausuntoihin, joiden mukaan nämä kaksi kappaletta yksinkertaisesti jakoivat "joululaulujen kliseet", jotka ovat yhteisiä myös useille aiemmille hiteille. Lisäksi samannimisiä kappaleita löytyy useita Careyn ja Stonen kappaleiden lisäksi.

Tuomarin mukaan Stone ja hänen asianajajansa eivät olleet täyttäneet velvollisuuttaan osoittaa, että Careyn ja Stonen kappaleet olisivat olennaisesti samankaltaisia.

Tuomari päätti myös, että Stonelle ja hänen asianajajilleen olisi määrättävä seuraamuksia, koska he olivat esittäneet ”kevytmielisiä” väitteitä, jotka sisälsivät ”epämääräisiä ja käsittämättömiä sekoituksia tosiseikkoja koskevia väitteitä ja johtopäätöksiä, subjektiivisia mielipiteitä ja muita epäolennaisia todisteita”.

Hän määräsi Stonen ja hänen asianajajansa maksamaan takaisin Careylle asian puolustamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Juttu nostettiin alun perin vuonna 2022, ja Stone väitti, että Careyn hitti oli kopioitu kappaleesta. Oikeuspapereissa hän väitti, että hänen kappaleensa oli saanut ”laajaa levitystä” joulusesongin aikana vuonna 1993, mikä on vuotta ennen Careyn kappaleen äänittämistä ja julkaisemista.

Alkuperäisestä kanteesta luovuttiin joulukuussa 2022, mutta se jätettiin uudelleen kuukautta myöhemmin.

Stone oli toivonut pääsevänsä osalliseksi kappaleen läpimurtomenestyksestä. All I Want For Christmas Is You tienaa vuosittain noin 8,5 miljoonaa dollaria, eli noin 7,8 miljoonaa euroa.

Careyn asianajajat pyysivät jo elokuussa 2024 tuomioistuinta hylkäämään kanteen väittäen, että Stone ei ollut pystynyt osoittamaan tekijänoikeusrikkomusta.

Lähde: BBC