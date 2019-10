Ecuadorissa väkivaltaiset yhteenotot mellakkapoliisin ja mielenosoittajien välillä jatkuvat

Suuri osa mielenosoittajista on Ecuadorin alkuperäiskansojen jäseniä. Monet heistä ovat aseistautuneet kepein ja ruoskin. Yhteenotoissa on loukkaantunut muutamia ihmisiä.

Öljyntuotanto supistunut

Levottomuudet ovat aiheuttaneet uusia murheita Ecuadorin taloudelle. Mielenosoittajat ovat ottaneet haltuunsa kolme maan öljyntuotantolaitoksista, mikä on supistanut öljyntuotantoa. Keskiviikkona maan energiaministeri ilmoitti, että toinen Ecuadorin öljyputkista on suljettu levottomuuksien takia. Tämä merkitsee sitä, että kaksi kolmasosaa Ecuadorin öljynjakelusta on keskeytynyt.