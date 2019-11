Kolumbian pääkaupunkiin määrättiin ulkonaliikkumiskielto jättimielenosoitusten jäljiltä

Huumekauppa ja siirtolaiset syövät suosiota

– Taustalla on monien asioiden summa, ja toivomme, että niitä tarkastellaan uudestaan tämän päivän jälkeen, kommentoi työntekijöitä edustavan ammattiliiton puheenjohtaja Robert Gomez.

Myös Etelä-Amerikan muissa maissa on kuohunut syksyn aikana. Chilen mielenosoituksissa on kuollut ainakin 20 ihmistä ja tuhansia on loukkaantunut. Boliviassa presidentinvaalien epäselvyyksistä alkunsa saaneet levottomuudet ovat tiettävästi vaatineet ainakin 30 ihmisen hengen.