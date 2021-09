Duuman vaalit: ”Yllätykset todennäköisesti vähissä”

– Mutta tässä täytyy erottaa se, että on olemassa ihan aitoa kansansuosiota, jota Vladimir Putin puolueineen nauttii. Sitten on se, että koko järjestelmä on rakennettu epärehellisyydelle ja ikään kuin mausteena se, että Putinin henkilökohtainen kansansuosio on ollut laskemaan päin selkeästi viime vuosina, Kivimäki luettelee.