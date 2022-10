Jukka Hildén jäi jumiin hissiin kuvausryhmän kanssa – kertoo ikimuistoisesta hetkestä: "Siellä oli munasilteen ukkeleita pussailemassa tosiaan"

– Siinä oli mielestäni Jaska ja HP mukana. Me jäimme jumiin hissiin. Siellä oli kuvausryhmä mukana ja olimme siellä puoli tuntia jumissa. Mitäs muuta me mahdetaan kuin pussailla toisiamme siellä. Sen lisäksi aika nopeasti tuollaisesta pienestä tilasta loppuu happi ja rupesimme myös riisuutumaan. Sitten siellä oli munasilteen ukkeleita pussailemassa tosiaan. Se on rakas muisto, hän nauraa.