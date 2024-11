Jukka ja Chachi Hildénin tytär kastettiin – nämä tv-tähdet valittiin kummeiksi

View this post on Instagram

– Te kaikki olette olleet valo lastemme elämässä ja olette aina ottaneet minut avosylin vastaan ja kohdelleet minua ystävällisesti. On sanomattakin selvää, että veljeys, joka teillä kaikilla on ollut Jukan kanssa lapsuudesta lähtien, on jotakin, jota tulee vaalia ikuisesti. Pidän teitä kaikkia niin lähellä sydäntäni ja luotan siihen, että tyttömme on hyvissä käsissä. Isabella Olive, sinä olet niin kaunis. Kiitos, että valitsit meidät vanhemmiksesi, Chachi jatkoi.