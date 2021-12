Dramaattinen video: Nuoret pakenivat palavasta kerrostalosta ikkunan kautta New Yorkissa

Silminnäkijöiden taltioimissa videoissa on herättänyt huomiota kahden teini-ikäisen nuoren uskalias pakeneminen rakennuksesta ikkunan kautta. 13-vuotias poika ja 18-vuotias tyttö olivat silminnäkijöiden mukaan jo aikeissa hypätä neljännestä kerroksesta, mutta asukkaat kehottivat heitä pitämään kiinni.

Lopulta he pääsivät laskeutumaan alas rakennuksen seinässä olevaa putkea pitkin. He saivat hoitoa hengitettyään savua, mutta heidän tilansa on vakaa.