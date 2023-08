Draamaa kärkitaistossa! Oliver Solberg joutui työntöhommiin

Solberg on 14 ajetun erikoiskokeen jälkeen WRC2-luokassa kolmantena, mutta voittotaistelu on hurjaa sekuntipeliä. Solberg on luokkajohdossa olevan Jari Huttusen takana vain 1,8 sekunnin päässä. Sami Pajari on toisena 0,5 sekuntia ruotsalaisen edellä.