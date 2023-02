Dr. Philin suosittu tv-ohjelma lopetetaan: "Tämä on ollut uskomaton luku elämässäni ja urallani"

Dr. Phil -ohjelman lisäksi McGraw työskenteleetällä hetkellä So Help Me Todd -televisiosarjan vastaavana tuottajana ja juontaa kahta podcastia.

Kohuja

Nykyisin rap-artistina tunnettu Danielle Bregoli vieraili Dr. Phil -ohjelmassa äitinsä kanssa vuonna 2016. Kaksikko saapui ohjelmaan tapaamaan McGraw'ta, sillä Bregolin äiti piti tytärtään huonokäytöksisenä ja kaipasi tilanteeseen ammattilaisen apua. Bregoli huudahti Dr. Phil -vierailunsa aikana lennokkaan "Catch me outside, how about that?" -lauseensa ja nousi välittömästi internet-sensaatioksi.