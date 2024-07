Doping-urheilija vei Kristiina Mäkelän olympiapaikan, suomalaistähti ei luovu vielä toivosta – "Ennen kuin vääryys tapahtuu"

Mäkelä olisi rankinglistalla seuraavana, mutta Iuscon poisjäännistä huolimatta kokenut suomalainen on jäämässä ilman kisapaikkaa, sillä lähtölistat on lyöty jo lukkoon.

31-vuotias Mäkelä myöntää, että asiaa on ollut vaikea sulatella.

– Olin just periaatteessa ehtinyt käsitellä sen, että ei vain riittänyt. Minulla oli tosi vaikea kevät – takareisi repeää kolme viikkoa ennen kauden alkua ja sitten joudutaan sen kanssa kamppailemaan. Totuus oli se, ettei silloin vain riittänyt. Nyt kun tietää, että puhtaalla urheilulla se olisi sittenkin riittänyt, niin kyllähän se ihan kauhealta tuntuu, Mäkelä harmittelee Huomenta Suomen haastattelussa.

– Ehkä se on vaikein asia ymmärtää, että me näemme näin suuren vaivan puhtaan urheilun eteen – se ei tarkoita vain organisaatiota, joka testaa, vaan myös meitä urheilijoita. Minäkin olen kymmenen vuotta ollut testauspuoliurheilija, mikä tarkoittaa sitä, että olen joka yö kertonut, missä osoitteessa nukun ja yhden tunnin slotin vuorokaudesta, mistä osoitteesta minut löytää. Ainut kiitos, mikä siitä tulee, on toive puhtaasta ja reilusta urheilusta, Mäkelä pohjustaa.