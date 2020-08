"Don't stop me now" soi, kun Sanna Marin kukitettiin puheenjohtajaksi – ottaa työllisyyspuheet esiin huomenna ja vihjaa kuntavaalien siirtämisestä koronan takia

– Budjettiriihi on pääasiallinen paikka, jossa työllisyyspäätöksiä tehdään. Valmistelutilanteesta johtuen kaikki asiat eivät välttämättä ole budjettiriiheen mennessä valmiita päätettäväksi. Korona on vienyt ministeriöissä paljon aikaa. Työllisyystoimia tehdään. Linjapuheessa paneudun työllisyyskysymykseen. Esitän ajatuksia toimiin, joita tarvitaan, Marin kertoi.

Ottaa ruotsin tunteja

Tuoreen puheenjohtajan tavoitteena on luotsata Sdp vaalivoittoon ensi kevään kuntavaaleissa. Marin arvioi, että erityisesti peruspalvelut tulevat olemaan tärkeitä Sdp:n vaalitavoitteissa.

Queen soi valinnan jälkeen

Kotikaupungissaan valituksi tullut Marin sanoi lyhyessään kiitospuheessaan, ettei elämää voi suunnitella valmiiksi vaan se on otettava vastaan sellaisena kuin se on ja on tehtävä parhaansa.