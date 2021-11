Dolly Parton läväytti julki harvinaisen yhteiskuvan aviomiehensä kanssa – fanit innoissaan

Legendaarinen countrylaulaja Dolly Parton julkaisi Instagram-tilillään ennennäkemättömän yhteiskuvan aviomiehensä Carl Deanin kanssa. Pariskunta on ollut naimisissa vuodesta 1966 lähtien, mutta Dean on silti onnistunut pysymään suhteellisen visusti poissa julkisuudesta.

Partonin postaamassa, vuosia sitten otetussa kuvassa aviopari seisoo vierekkäin toisiaan kädestä pidellen. Deanin ylle on editoitu Partonin kasvoilla varustettu t-paita.

– Haha, Photoshopin kuningatar! Olette suloisia. Luulen, että tämä on ensimmäinen kerta, kun näen kuvan Carl Deanista, toinen kommentoi.

Dolly Parton julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muun muassa 9 to 5, Jolene ja Islands in the Stream.