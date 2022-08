Dianalla on maailman pisimmät sormenkynnet – ennätykseen liittyy traaginen tarina

Yhdysvaltain Minnesotassa asuvalla Diana Armstrongilla on maailman pisimmät sormenkynnet, kertoo Guinnessin ennätysten kirja.

Niin naisten ennätys kuin koko maailmankin kattava ennätys kirjattiin hänen nimiinsä 13. maaliskuuta 2022. Kun Dianan molempien käsien sormenkynsien pituudet laskee yhteen, on niillä mittaa 1 306,58 senttimetriä eli yli 13 metriä.

Kaikista pisin on oikean peukalon kynsi, joka on 138,94 senttimetriä. Lyhyin kynsi on vasemman pikkusormen kynsi, joka on 109,2 senttimetriä.

Taustalla traaginen menetys

Diana kertoo sivustolle, että hän on kasvattanut kynsiään yli 25 vuotta. Hän leikkasi kyntensä viimeksi vuonna 1997.

Pian tämän jälkeen yksi Dianan tyttäristä, 16-vuotias Latisha, menehtyi astmakohtauksen vuoksi.

– Se oli elämäni kamalin päivä, Diana sanoo.

Dianan kynnet olivat aina olleet keskivertoa pidemmät. Latishalla oli ollut tapana tehdä niille manikyyri joka viikonloppu.

– Hän oli ainoa, joka laittoi kynsiäni, Diana kertoo.

Latishan kuoleman jälkeen Diana vannoi, ettei koskaan enää leikkaisi kynsiään.

Lapset eivät ensin ymmärtäneet Dianaa

Seuraavien vuosien aikana Dianan lapset yrittivät taivutella tämän leikkaamaan kynsiään.

– He sanoivat, että äiti, sinun pitää leikata kyntesi.

– Käskin heitä huolehtimaan omista asioistaan.

Kun Diana viimein kertoi syyn sille, miksi ei koskenut kynsiinsä, he ottivat hänen päätöksensä vastaan ymmärtäväisesti.

– Kun hän kertoi meille siitä, se muutti suhtautumistani, kertoo Rania, Dianan tytär.

– Minäkin nimittäin kaipasin häntä yhtä paljon kuin äiti. Joten jos tuo oli äidin tapa vaalia hänen muistoaan, voisin hyväksyä sen.

Diana kertoo kamppailleensa masennuksen kanssa vuosikymmenen. Kynsien kasvattaminen oli hänen tapansa muistaa tytärtään.

Rania kertoo, että Diana työskenteli ennen hiusstylistinä. Latishan kuoleman jälkeen Diana jäi kotiäidiksi ja keskittyi kasvattamaan kynsiään.

Rania antaa haastattelussa ymmärtää, että yhteiselo ei aina ole helppoa, kun äidin kynsien huomioinnin merkitys on niiden pituuden kasvun myötä korostunut. Heidän on varottava jatkuvasti, etteivät ne katkea.

Tyttären kuolema kova isku

Nyt kun kynnet ovat näin kovin pitkät, menee yhden kynnen lakkaamiseen neljästä viiteen tuntia.

– En ole käynyt kynsihuollossa ehkä noin 22 vuoteen. Tullessani siellä huokaillaan, että voi ei, Diana sanoo.

Kynsien lakkaaminen on niin työläs prosessi, että Diana tekee jotain kynsilleen vain neljän tai viiden vuoden välein. Tällöin lakkaamiseen kuluu 15–20 pulloa kynsilakkaa ja hiomiseen tarvitaan puutöiden tekoon tarvittava työkalu.

Dianan on haasteellista lakata kynsiään itse, joten hänen lapsenlapsensa auttavat. Diana kertoo, että nämä ovat kovin innoissaan hänen värikkäistä kynsistään.

Diana kertoo, että kynsien pituus rajoittaa sitä, mitä hän voi käsillään tehdä. Niinpä hän usein poimiikin asioita lattialta jaloillaan tai avaa niiden avulla jääkaapin.

Muitakin rajoitteita on arjessa. Hän on esimerkiksi luopunut autolla ajamisesta, koska näin pitkillä kynsillä se on miltei mahdotonta.

Enää tuntemattomien huomio ei kiusaannuta

Diana kertoo, että hänen pitkät kyntensä kiinnittävät ihmisten huomion. Aluksi hänestä ei tuntunut mukavalta suostua yhteiskuviin, mutta nyt hän antaa tuntemattomien ottaa kuvia kynsistään.

Diana kertoo yllättyneensä, kun Guinness World Records kiinnostui hänen pitkistä kynsistään.

– Luulin sitä ensin vitsiksi.

Aluksi Diana kertoo vältelleensä huomiota, koska pelkäsi kritiikkiä ja tuomituksi tulemista. Ajan myötä hän on alkanut luottaa itseensä.

Kynnet ovat ja pysyvät

Diana kertoo, ettei hänellä ole aikomustakaan leikata kynsiään edes maksua vastaan.

– Uskon, että hän (Tisha) olisi ylpeä minusta, koska hän on viimeinen ihminen, joka on huoltanut kynsiäni, hän sanoo.

– Ajattelen tytärtäni, kun kasvatan kynsiäni.

Kynsiin liittyviä ennätyksiä Dianalla on hallussaan kaksin kappalein: hänellä on maailman pisimmät kynnet molemmissa käsissä omaavan naisen titteli. Aiemmin tätä titteliä piti hallussaan yhdysvaltalainen Ayanna Williams, jonka ennätyksen Diana rikkoi 573,03 senttimetrin erolla. Ayanna leikkasi kyntensä myöhemmin.

Lisäksi hän on nainen, jolla on kaikkien aikojen pisimmät sormenkynnet. Tätä titteliä hän on pitänyt hallussaan vuodesta 2008 lähtien. Aiemmin ennätystä piti hallussaan amerikkalainen Lee Redmond.

