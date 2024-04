Demi Moore kuljettaa pikku koiraansa mukanaan seurapiiritapahtumiin – seuraajat tyrmäävät Hollywood-tähden käytöksen: "Jätä koira kotiin"

Lemmikkirakkaalla näyttelijälegenda Demi Moorella on yhdeksän koiraa. Moorella on selkeä suosikkikoira, joka nähdään hänen Instagram-julkaisuissaan usein. Pieni chihuahua Pilaf kulkee omistajansa mukana tapahtumasta toiseen.

Koira on kulkenut Mooren mukana ympäri maailmaa. Hänet on nähty näyttelijän mukana muun muassa muotinäytöksissä, lomamatkoilla, tapaamisissa, elokuvan kuvauspaikoilla, sekä musiikkikonserteissa. Tähti on julkaissut lukuisia kuvia Instagramiin pienen lemmikin kanssa.