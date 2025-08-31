Tänään Helsingissä voi juosta kuin legendaarisella Sandstorm-videolla – valtaisa huomio ulkomaita myöten

Daruden 25-vuotista uraa ja legendaarista Sandstorm-hittiä juhlistetaan Sandstorm Run -juoksutapahtumalla Helsingissä sunnuntaina 31. elokuuta. Järjestäjän mukaan tapahtuma herättää kiinnostusta myös ulkomailla.

Helsingin Kaivopuistosta starttaa tänään iltapäivällä Sandstorm Run -juoksutapahtuma, joka juhlistaa dj ja musiikkituottaja Daruden, oikealta nimeltään Ville Virtasen 25-vuotista uraa. Juoksutapahtuman 6,7 kilometrin mittainen reitti kulkee Sandstorm-musiikkivideon tunnetuimmilla kuvauspaikoilla.

– Kaikkihan tietävät ikonisen Sandstorm-musiikkivideon ja biisin, ja me teimme siitä juoksutapahtuman. Voi kävellä, hölkätä, juosta, ihan omalla tyylillä ja asulla, tapahtuman järjestäjä Katja Presnal kertoi sunnuntaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa.

Kyseessä ei ole juoksukilpailu, vaan osallistujia palkitaan muilla perustein. Voittaja voi Presnalin mukaan olla kuka tahansa osallistujista.

– Oli se sitten se, joka pitää eniten hauskaa tai se, kenellä on paras asu, tai kuka kuuntelee biisiä kaikkein eniten.

Presnalin mukaan tapahtumaan odotetaan tällä hetkellä yli kahdeksaasataa osallistujaa. Osallistujia on tulossa useista eri maista.

Tapahtuma on herättänyt kiinnostusta myös ulkomaisissa medioissa, Presnal paljastaa.

– Reuters on tulossa, BBC on tulossa, The Guardian on tekemässä juttua. Suomessa ei ehkä tajutakaan, miten iso, globaali ilmiö Sandstorm edelleen on.

Darude, eli Ville Virtanen kertoi aiemmin tällä viikolla MTV Uutisille, että idean Sandstorm Run -juoksutapahtumasta sai hänen managerivaimonsa tiimeineen.

– En malta odottaa kaikkia pukujuttuja ja muita kommervenkkejä, joita jengi mahtaa keksiä, Virtanen tunnelmoi.

Virtanen on paikan päällä tuomaroimassa tapahtuman osanottajia.

– Tämä ei ole verissä päin juoksu. Saa mennä täysiäkin, mutta enemmänkin voittajakriteereitä ovat hauskanpito. Jonkin verran vaikuttaa myös puvustus, eli osaako, haluaako, pystyykö ja viitsiikö laittaa 2000-luvun alun Sandstorm-henkisiä kuteita päälle, hän valotti.

Parhaillaan 25-vuotisjuhlakiertueensa tiimoilta maailmaa kiertävä muusikko muisteli, ettei hänellä ja tuottaja Jaakko Salovaaralla ollut Sandstorm-kappaletta tehdessään mitään hajua siitä, miten valtava hitti siitä tulisi.

– Kyllä me studiossa hihhuloimme, löimme vähän yläfemmoja ja olimme tosi fiiliksissä, mutta minulla ei ollut siinä vaiheessa oikeastaan edes tiedossa, että minusta tulisi esiintyvä artisti, dj-tuottaja. Se oli vaan älyttömän siistiä puuhastelua ja tuli täydestä sydämestä.

