Darudella koronavirustartunta

DJ ja säveltäjä Darude , oikealta nimeltään Ville Virtanen, on sairastunut koronavirukseen. Asiasta kerrottiin artistin Facebook-tilillä tiistaina.

– Darude (Ville) on saanut positiivisen koronatestituloksen, ja hänen on jäätävä eristykseen. Tästä syystä hän ei valitettavasti pääse soittamaan (edellä mainituilla) keikoilla, Facebook-viestissä kerrotaan.

Darude nousi laajan yleisön tietoisuuteen raketin lailla, kun hänen Sandstorm-hittinsä julkaistiin vuosituhannen taitteessa. Kyseistä kappaletta on tänä päivänä kuunneltu Spotify-palvelussa jo satoja miljoonia kertoja. Darude on säveltänyt kappaleen, ja sen on tuottanut Jaakko Salovaara.