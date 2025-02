Darts-sensaatio Luke Littler, 18, päätyi karun kohtelun keskelle – maailmanmestari jyrähti

Englantilainen Luke Littler nousi isoksi darts-sensaatioksi viime vuoden alkuvaiheilla, kun hän selviytyi vasta 16-vuotiaana lajin MM-finaaliin. Tuoreeltaan Littler on ollut varsin rujon kohtelun keskellä.

Littler teki historiallisen tempun tammikuussa, kun hänestä tuli dartsin kaikkien aikojen nuorin maailmanmestari vain 17-vuotiaana. Littler kaatoi MM-finaalissa hollantilaisen Michael van Gerwenin 7–3.

Littler on noussut häikäisevien otteidensa myötä isosti tapetille Englannissa, joka on tikkahullu maa. Mielenkiinto Littlerin kohdalla on näkynyt monella tapaa.

Maailmanmestaruutensa jälkeen Littler on kokenut pieniä vastoinkäymisiä dartsin Premier-liigassa, johon osallistuu lajin kahdeksan huippunimeä.

Littler tipahti vuoden ensimmäisessä Premier League -tapahtumassa jo puolivälierissä pihalle. Hän oli iskussa helmikuun puolessa välissä Glasgow'ssa, kun hän vei osakilpailuillan nimiinsä.

Littler koki vaikeuksia torstaina Dublinissa, kun hän hävisi puolivälieräottelunsa walesilaiselle Gerwyn Pricelle 4–6.

Brittimedia on ottanut Littlerin hampaisiinsa tämän tuoreiden vastoinkäymisten myötä. Littleriin kohdistunut kritiikki on kantautunut myös vuoden 2024 maailmanmestarin Luke Humphriesin korviin.

– Pelasiko hän nytkään huonosti? Jotenkin tuntuu siltä, että hänen hartioilleen asetetaan valtavia paineita. Niin median, eri iltapäivälehtien sun muiden toimesta, jotka odottavat häneltä kaiken näköistä. Tuo taas heijastuu kotisohville, joissa aletaan puhumaan siitä, että "eikö hän olekaan enää niin hyvä" ja että "hänellä on ollut huonoja pelejä", Humphries perkasi torstaina Dublinissa, jatkaen:

– Minulla on ollut muutamia surkeita pelejä tällä kaudella. Ja ylipäätänsä useita sellaisia. Ei hän minusta heitä huonosti. Ehkä nuo valtavat paineet ovat näkyneet, mutta voin taata sen, että hän voittaa lukuisia titteleitä jatkossa. Nytkin hän pelasi yhtä maailman parasta vastaan, Humphries puolusteli Littleriä jyrähdyksien kera.

Littler ja Humphries saapuvat marraskuussa Suomeen, kun he ovat mukana Tampere International Darts Cupissa.

Dartsin vuoden 2024 maailmanmestari Luke Humphries./All Over Press