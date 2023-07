Daniel Ricciardo yllättyi F1-paluukisassaan – "Odotin olevani aivan kivuissani"

F1:t palaavat nyt näyttämölle, joka on ollut viime vuosina ikävällä tavalla otsikoissa. Span radalla on nähty muutaman vuoden sisällä kaksi kuolonkolaria. Ranskalainen F2-kuljettaja Anthoine Hubert menetti henkensä vuonna 2019 tapahtuneessa rajussa ketjukolarissa. Muutama kuukausi takaperin hollantilainen Dilano van ’t Hoff kuoli Formula Regional EM-kilpailussa.

– Sitä on tiedostanut jo pienestä pitäen, että tämä on vaarallinen laji. Turvallisuutta on pystytty viemään eteenpäin, mutta vaarat eivät ole kokonaan kadonneet. Kun tuollaisia vakavia kolareita tapahtuu, ne ikään kuin muistuttavat uhista. Totuus on kuitenkin se, että ei tuollaisia asioita voi miettiä kuljettajana. Sitä pitää mennä aivan äärirajoilla, jotta auton ajaminen on helpompaa. Ne on kuitenkin suunniteltu käyttäytymään niin, Ricciardo totesi aiheeseen liittyen.