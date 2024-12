Suomalainen kuoronjohtaja Dani Juris on seurannut Syyrian tilannetta sekavin tuntein. Päällimmäisenä on toivo.

Kapinalliset ovat julistaneet Bashar al-Assadin hallinnon kaatuneen Syyriassa.



Maan televisiossa luetussa ilmoituksessa kapinalliset vahvistivat vapauttaneensa pääkaupunki Damaskoksen ja syösseensä maata itsevaltaisesti johtaneen al-Assadin vallasta.



Vaikka kapinallisten aikeet ovat hämärän peitossa, esimerkiksi Euroopan johtajat eivät ole peitelleet iloaan al-Assadin kaatumisesta. Tapahtunutta on juhlittu myös Helsingin kaduilla.

"Puhelin meinasi tänään räjähtää"

Berliinin valtionoopperan kuoromestari Dani Juris, 40, on seurannut Syyrian tapahtumia niin mediasta, sosiaalisesta mediasta kuin perheen kanssa viestitellen.



– Juuri ajattelin, että puhelin meinasi tänään räjähtää, kun siellä oli niin paljon viestittelyä. Semmoista se on varmaan nyt kaikilla, joilla on sinne siteitä, Juris sanoo MTV Uutisten haastattelussa puhelimitse Saksasta, jossa hän asuu ja työskentelee.



– Tämä on tosi historiallista ja tapahtumia on ollut tosi jännittävää seurata riippumatta siitä, mitä mieltä niistä on, Juris kuvaa.



Jurisilla on suhde Syyriaan irakilaisenglantilaisen muusikkoäidin kautta. Äiti vietti lapsuutensa ja nuoruutena Damaskoksessa.



– Minulle Syyria on ollut lapsesta asti mummola. Kävimme siellä yhdessä vaiheessa ihan vuosittain isovanhempien, tädin ja serkkujen luona.



Juris kertoo kierrelleensä maassa paljon. Edellisestä kerrasta on kuitenkin jo noin 15 vuotta aikaa.



– Molemmat isovanhempani menehtyivät jo ennen kuin sisällissota alkoi. Tätini ja muita sukulaisiani asuu kuitenkin edelleen Damaskoksessa.

Painajaisskenaario

Jurisin mukaan Syyriasta saapuneissa viesteissä pintaan ovat nousseet paitsi jännitys ja jonkinlainen innostus, myös arjen asiat.



– On tietysti paljon huolta ihan siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten käy turvallisuuden. Mitä tapahtuu, jos kapinallisia saapuu omaan kotiin? Pitääkö pelätä? Mutta tietysti myös ylipäänsä, mihin suuntaan Syyria nyt kääntyy.



Juris kertoo, että hän itse pelkää eniten sitä, että Syyriasta tulee islamin uskontoon tukeutuva valtio.



– Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka Syyria on ollut melkoisen hallinnon ja sensuurin alla vuosikymmeniä, se on ollut maallinen valtio. Sitä ei voi mitenkään verrata esimerkiksi Iraniin.



– Nyt pelätään tietysti, tuleeko maahan jonkinlainen islamiin perustuva laki, joka sääntelee esimerkiksi naisten pukeutumista tai musiikin kuuntelua. Painajaisskenaario on se, että oltaisiin Afganistanin tiellä.



Jurisin mukaan toistaiseksi asiat ovat edenneet ”ihmeellisen rauhanomaisesti”.



– Tätini on sanonut, että juhliminen on siellä nyt niin voimakasta, että siellähän jopa ammuskellaan ilmaan – ja sitä on jatkunut tuntikausia.

– Tädillä on monta kissaa ja näin, niin ne varmaan vähän ihmettelevät, että mikä juttu tämä nyt on, Juris sanoo ja naurahtaa.



Juhlia hillinnee myöhemmin ulkonaliikkumiskielto, joka on määrätty kaupunkiin illaksi ja yöksi.

Yleistunnelma positiivinen

Enemmistö ainakin Jurisin perheen tuttavapiiristä vaikuttaa suhtautuvan muutokseen kaiken kaikkiaan positiivisesti.

– Äidillä on tosi paljon syyrialaisia ystäviä, jotka asuvat joko Syyriassa tai muualla. Hänen mukaansa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on näkynyt mielipiteitä sekä kapinallisten puolesta että heitä vastaan, mutta selkeästi enemmän on kuitenkin heitä, jotka näkevät positiivisena asiana sen, että Assadin hallinto kaatui.



– Ja nythän myös poliittisia vankeja ollaan ilmeisesti vapauttamassa, eli ovathan nämä nyt valtavia asioita. Ihmiset, jotka eivät ole ilmeisesti vuosikymmeniin tavanneet ehkä edes omia vanhempiaan, ovat päässeet vapaaksi. Tämä on ymmärrettävästi todella iso asia siellä.



Juris kertoo, että monet maasta lähteneetkin ovat alkaneet jo matkustaa takaisin Syyriaan esimerkiksi Libanonin puolelta.



– Varmaan siellä moni haluaa kokea tämän tämmöiset historialliset tapahtumat.

Myös yllättäviä asioita tapahtuu

Juris sanoo vielä toivovansa, että Syyriassa ei syntyisi levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia ja että al-Assadin aikana syntyneet jakolinjat pehmenisivät.



– Suomikin tietää omasta historiastaan, että sisällisota jakaa myös perheitä. Toisaalta nyt tapahtuu yllättäviäkin asioita. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa henkilöt, jotka ovat aina tuntuneet kannattavan sortohallintoa, yhtäkkiä saattavatkin julkaista vaihtoehtoisen Syyrian lipun kuvia ja iloita nyt tapahtuvista asioista.



– Hirveän paljon riippuu jatkossa siitä, millä tavalla tämä valta siirtyy ja kenelle.

