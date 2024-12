Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kuvailee Syyrian tilannetta hyvin jännittyneeksi ja dramaattiseksi.

Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että Syyrian tapahtumiin liittyy paljon epävarmuutta.

Orpo sanoo, että vallan ottaneista kapinallisista ei tiedetä paljon muuta kuin, että liike on jihadistinen. Hänen mukaansa tällä hetkellä näyttää siltä, että Syyriassa ei ole puhkeamassa suurta sisällissotaa.

Syyriassa on vain muutamia suomalaisia, ja heitä on kehotettu poistumaan. Pääministeri sanoo, että tarvittaessa suomalaisia pyritään varmasti auttamaan pois Syyriasta, mutta määrä on hyvin vähäinen.