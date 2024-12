Euroopassa valtionjohtajat eivät peitelleet iloaan Bashar al-Assadin hallinnon kaatumisen johdosta, kun taas Atlantin toisella puolella uutiset kirvoittivat hieman varovaisempia reaktioita.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan viime päivien kehityskulut Syyriassa tulivat yllätyksenä kansainväliselle yleisölle. Valtonen kommentoi asiaa STT:lle sunnuntaina.

Syyrian kapinalliset valtasivat maan pääkaupunki Damaskoksen sunnuntaina, ja maata johtaneen Bashar al-Assadin hallinnon kerrottiin kaatuneen.

Valtonen uskoi Venäjän vaikutusvallan heikkenevän alueella selvästi. Hän huomautti, ettei Venäjä ole lähtenyt tukemaan liittolaistaan al-Assadia.

Valtonen kertoi, että Suomen lähtökohtana on siviilien ja Syyrian kansan tukeminen. Hän kertoi toivovansa, että Syyrian kansa saisi vallan omiin käsiinsä. Tätä on hänen mukaansa kuitenkin vaikea nähdä kovin todennäköisenä. Valtonen korosti, että Syyriassa etenemään päässyt jihadistiryhmä Hayat Tahrir al-Sham (HTS) on lähtökohtaisesti terroristijärjestö.

– Se puhuu maltillistumisen puolesta, mutta se jää nähtäväksi.

"Eurooppa on varautunut"

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi, ettei toistaiseksi näytä siltä, että Syyriassa olisi puhkeamassa suurta sisällissotaa vallankumouksen jälkeen. Hän kuitenkin sanoi Euroopan olevan valmis, jos Syyriasta lähtee pakolaisia liikkeelle.

Orpo kommentoi asiaa pääministerin haastattelutunnilla Ylen Radio Suomessa sunnuntaina.

– Eurooppa on varautunut, ja vuoden 2015 pakolaiskriisin opit on otettu vakavasti. Eurooppaan ei enää samalla tavalla tulla, Orpo sanoi.

Myös Valtosen mukaan Euroopan yhteinen muuttoliikepolitiikka on kehittynyt valtavasti vajaan kymmenen vuoden aikana.

Orpo totesi myös, että Suomi pyrkii auttamaan suomalaisia pois Syyriasta, jos tällaista tarvetta ilmenee.

Ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin STT:lle sunnuntaina, että Syyriassa on tehtyjen matkustusilmoitusten perusteella tällä hetkellä "yksittäisiä suomalaisia". Ulkoministeriön joulukuun alussa julkaisemassa matkustustiedotteessa Syyriassa olevia kehotettiin poistumaan välittömästi maasta.

"Barbaarivaltio on kukistunut"

YK:n sotarikostutkijat vaativat sunnuntaina Syyrian tulevia valtaapitäviä varmistamaan, etteivät al-Assadin hallinnon hirmuteot toistuisi. YK:n Syyrian eritysedustaja Geir Pedersen puolestaan kutsui Syyrian tapahtumia käännekohdaksi maalle ja sanoi odottavansa tulevaa varovaisen toiveikkaasti.

Euroopassa valtionjohtajat eivät peitelleet iloaan al-Assadin hallinnon kaatumisen johdosta.

– Barbaarivaltio on kukistunut. Vihdoin, Ranskan presidentti Emmanuel Macron kirjoitti X:ssä sunnuntaina.

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kommentoi, että Syyrian tapahtumat kertovat al-Assadin tukijoiden Venäjän ja Iranin heikkoudesta. Myös Kallas vakuutti X:ssä työskentelevänsä alueen turvallisuuden hyväksi.

Atlantin toisella puolella uutiset kirvoittivat hieman varovaisempia reaktioita. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden seuraa tarkasti Syyrian tapahtumia, kertoi Valkoinen talo.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump puolestaan sanoi al-Assadin paenneen maasta, koska Venäjä ei enää halunnut suojella tätä.

Viestipalvelu X:ssä Trump syytti Syyrian kaaoksesta ex-presidentti Barack Obamaa ja sanoi, ettei Yhdysvaltojen pitäisi enää sekaantua maan asioihin.