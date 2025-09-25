NHL-jääkiekkoliigan Dallas Starsin kokenut kapteeni, hyökkääjä Jamie Benn on poissa seuransa peleistä lokakuussa alkavan uuden kauden alussa.
NHL kertoi torstaina, että Benn, 36, sai ilmarinnan harjoituspelissä Minnesota Wildiä vastaan keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.
Benn leikataan, ja hänen tilannettaan arvioidaan uudelleen neljän viikon päästä. Stars aloittaa kauden 9. lokakuuta Winnipeg Jetsiä vastaan.
Benn keräsi viime kaudella 80 runkosarjapelissä 49 tehopistettä (16 maalia, 33 syöttöä). Pudotuspeleissä hän kokosi tehot 1+2 kaikkiaan 18 ottelussa. Urallaan Benn on takonut 956 pistettä (399+557) NHL-runkosarjan 1 192 pelissään.
Dallasissa pelaavat suomalaisista Miro Heiskanen, Esa Lindell, Roope Hintz ja Mikko Rantanen. Heiskanen, Lindell ja Hintz kuuluvat Starsin varakapteeneihin.