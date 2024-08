CrossFitin ympärillä kuohuu – suomalainen kisajärjestäjä kuolemaan johtaneesta kisasta: "Oliko se sittenkään järkevää?"

– Ei tietenkään pitäisi päästä käymään tuollaista. Jokin on mennyt pieleen.

Peltonen ei ole tutustunut kyseiseen tapaukseen yksityiskohtaisesti, joten hänen on hankalaa arvioida tarkemmin, mitkä turvatoimet ovat pettäneet. Ensimmäisenä hän nostaa kuitenkin esille lajisuunnittelun.

– Meilläkin on ollut uintia kilpailuissa, mutta ei kyllä koskaan avovedessä. Olemme olleet altaassa, ja siellä on ollut taistelusukeltajia pohjassa seuraamassa tilannetta.

"Aiheutti voimakkaita tuntemuksia"

– Jos tällaista voi sattua, niin silloin on syytäkin kriittisesti tarkastella.

Kilpailua jatkettiin

Nyt myrskyn silmässä on CrossFitin nykyinen toimitusjohtaja Don Faul. Sosiaalisessa mediassa CrossFit-yhteisö on syyttänyt häntä Dukicin kuolemasta. Esimerkiksi CrossFit Gamesin julkaisemassa Faulin pahoitteluviestissä on Instagramissa yli 2000 kommenttia, joissa ymmärrystä ei heru.