Cristiano Ronaldo nauttii Suomen Lapista – näin supertähti viettää lomaansa

Cristiano Ronaldo ja hänen puolisonsa Georgina Rogdriguez ovat julkaisseet avoimesti paljon kuvia tekemisistään Suomen Lapissa.

Ronaldo oli lapsiensa kanssa aamupäivällä kuuntelemassa Joulupukin lauluesitystä, mutta sen jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon. Jalkapallotähti on julkaissut itsestään kuvia porojen kanssa ja viimeisimmässä otoksessa portugalilainen supertähti on moottorikelkan ratissa.

Ronaldo poseeraa moottorikelkan päällä yhden lapsensa kanssa ja molemmat näyttävät kameralle peukkua.

Rodriguez on ollut hieman ahkerampi julkaisuissaan sosiaaliseen mediaan. Hän julkaisi videon kodasta, jossa perhe nautti vaahtokarkkeja tulen ääressä. Sen lisäksi Instagramin tarinat-osiossa on ollut kuvia lapsista, lumesta ja poroista.

Ronaldon ja Rodriguezin myötä Suomi on saanut hurjan määrän mainosta. Heitä seuraa Instagramissa yhteensä yli 700 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Sosiaalisen median seuraajien lisäksi Suomi on saanut näkyvyyttä, kun Ronaldon ja hänen perheensä vierailusta Suomen Lapissa on uutisoitu ahkerasti ympäri maailmaa.