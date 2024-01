Connor Bedard nähtiin jo jäällä rajujen vammojen kanssa: "Hän on anellut sitä"

18-vuotias Bedard jäi perjantaina 5. tammikuuta pelatussa ottelussa New Jersey Devilsin puolustajan Brendan Smithin kovan taklauksen kohteeksi.

Nuorukaisen into palata jäälle on ollut kova.

– Hän on anellut sitä, vahvisti päävalmentaja Luke Richardson Chicago Tribunelle.

– Hän on ollut innokas ja hänelle tekee hyvää päästä taas vauhtiin. Hänen pitää vain olla erittäin varovainen.

– En tiedä, onko hän pystynyt laittamaan mitään (suuhunsa). Ei sitä ihan suljettu ole, mutta hänellä on suussaan kumilangat, jotka pitävät liikkeen minimissä, Richardson sanoi.

Bedardilla on vielä matkaa pelikuntoon. Harjoituksissa häneltä on toistaiseksi kielletty lyöntilaukaukset ja muut iskuja aiheuttavat harjoitteet. Hänen on arveltu palaavan pelaavaan kokoonpanoon 6–8 kuukauden poissaolon jälkeen.