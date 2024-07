Coldplayn rumpuun ilmestyi Muumipeikko – yhtye lähetti kiitokset suomalaisille: "Meillä on ollut niin ihanaa aikaa täällä"

Yhtyeen tili on täyttynyt upeista otoksista. Yhdessä kuvassa on rumpukalvoon piirretty Muumipeikko.

– Meillä on kestänyt 25 vuotta tulla Suomeen ja kauniiseen Helsinkiin. Ja minulta on mennyt viimeiset neljä show’ta rumpupiirustuksen parissa. Tässä on muumi. Meillä on ollut niin ihanaa aikaa täällä. Kiitos lämpimästä vastaanotosta, kirjoituksessa kerrotaan.