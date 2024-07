Chris Martin hämmästytti kielitaidoillaan kesken Coldplay-keikan: "Opettelen suomea ja rakastan sitä"

Coldplayn kaikkien aikojen ensimmäinen esiintyminen Suomessa nähtiin lauantaina 27. heinäkuuta. Yhtye esiintyy Music of the Spheres -kiertueensa tiimoilta Suomessa yhteensä neljästi. Viimeinen neljästä keikasta on tänään, keskiviikkona 31. heinäkuuta. Martinin lisäksi yhtyeessä vaikuttavat Will Champion, Jonny Buckland, Guy Berryman, jotka perustivat bändin Martinin kanssa 27 vuotta sitten opiskellessaan samassa yliopistossa.