CNN: Yhdysvaltain joukkoja auttaneet afganistanilaiset tulkit pelkäävät nyt Talebanin kostoa: "Jos he saavat kiinni, he tappavat minut"

Taleban vahvistaa asemiaan

Yhdysvaltain joukot ovat parhaillaan vetäytymässä Afganistanista, ja samaan aikaan Taleban on vahvistunut ja valloittanut laajoja alueita maasta.

Yhdysvaltain hallinnolla on viisumiohjelma, jonka kautta tuhannet afganistanilaiset kääntäjät ja tulkit voivat päästä Yhdysvaltoihin. Viisumia anoneita afganistanilaisia aletaan lennättää Yhdysvaltoihin heinäkuun lopussa.

Yhdysvallat tietoinen uhasta

Yhdysvallat on selvästi tietoinen Talebanin aiheuttamasta uhkasta, koska presidentti Joe Bidenin hallinto yrittää parhaillaan löytää afganistanilaiskääntäjille turvapaikkoja kolmansista maista siksi aikaa, että viisumiprosessi saadaan vietyä läpi.

Jotkut kääntäjät eivät kuitenkaan voi hakea viisumia Yhdysvaltoihin, koska heidän sopimuksensa oli irtisanottu esimerkiksi siksi, etteivät he läpäisseet valheenpaljastustestiä.

Yksi heistä on Abdul Rashid Shirzad, jonka mukaan yhdysvaltalaisten auttaminen merkitsee hänelle nyt käytännössä kuolemantuomiota.

– Jos he saavat minut kiinni, he tappavat minut, ja myös lapseni ja vaimoni. Heille tämä on koston aikaa, hän kertoi.