Yhdysvaltalaiskenraali lupaa jatkaa Afganistanin joukkojen tukemista ilmaiskuin – "En hyväksy sitä ajatusta, että edessä on väistämättä sisällissota"

Yhdysvaltalaisjoukkojen lähtö kova pala Afganistanin hallinnolle

Yhdysvaltojen on määrä vetää joukkonsa pois syyskuuhun mennessä. Samalla maasta ovat lähtemässä Yhdysvaltain liittolaiset.

– Yhdysvallat on lisännyt Afganistanin joukkoja tukevia ilmaiskuja viime päivinä.

McKenzie myönsi, että joukkojen lähtö on kova pala Afganistanin hallinnolle. Maan puolustuskyky mitataan tulevina "päivinä ja viikkoina", kenraali sanoi.

– En usko, että se tulee olemaan helppoa. (...) En kuitenkaan hyväksy sitä ajatusta, että edessä on väistämättä sisällissota.

Taleban on vallannut viime aikoina muun muassa merkittäviä rajanylityspaikkoja.

Perheet pakenevat Kandaharissa

Afganistanilaisviranomaiset kertoivat aiemmin, että esimerkiksi Kandaharin maakunnassa noin 22 000 perhettä on viimeisen kuukauden aikana joutunut jättämään kotinsa taisteluiden takia.

– Joidenkin turvallisuudesta vastuussa olevien tahojen, eritoten poliisin, leväperäisyys on johtanut siihen, että Taleban on päässyt näin lähelle.

650 000 asukkaan Kandahar on Afganistanin toiseksi suuri kaupunki.

– Jos he todella haluavat sotaa, heidän pitäisi sotia aavikolla, ei tuhota kaupunkia. Vaikka he voittaisivat, he eivät pystyisi hallitsemaan aavekaupunkia, kotinsa jättäneitä varten perustetulle leirille perheineen muuttanut Khan Mohammad sanoi AFP:lle.