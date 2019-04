Osa Saudi-Arabian teloittamista miehistä oli syyttömiä – heidät pakotettiin tunnustuksiin

Maailman ahkerimpiin kuolemantuomion täytäntöönpanijoihin kuuluva Saudi-Arabiaa kertoi alkuviikosta teloittaneensa 37 miestä, joka on suurin joukkoteloitus sitten vuoden 2016, jolloin 47 tuomittua menetti henkensä.

CNN:n näkemien asiakirjojen mukaan tuoreimmissa teloituksissa osa tuomioon johtaneista syytteistä oli tekaistuja ja tunnustukset olivat kirjanneet samat henkilöt, jotka olivat myös kiduttaneet tuomittuja. Edes vakuutukset uskollisuudesta kuningashuoneelle eivät auttaneet. Kolme tuomituista oli syyttennoston hetkellä alaikäisiä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on vahvistanut osan tapauksista.

Shiat tähtäimessä

Kaikkiaan 25:llä tuomituista oli yhteyksiä shialaiseen islamiin, mikä on sunnijohtoisessa Saudi-Arabiassa lähtökohteisesti epäilyttävää. Heistä 11 sai tuomion vakoilusta Iraninlle, joka on Saudi-Arabialle vihollismaa, ja 14, suurin osa shioja, sai tuomion "terroristisolun" muodostamisessa shiavähemmistön kaupungissa Awamiyassa.

Raha ei välitä

Kuruununprinssi Mohammed bin Salman on nitistänyt kovin ottein toisinajattelijoina pitämiään valtaantulonsa jälkeen neljän vuoden kuluessa ja toimittaja Jamal Khanhoggin murha Istanbulissa oli ilmeisesti vain näkyvin toimenpide.

Saudijohto on yrittänyt minimoida haitat maan taloudelle ja on suurelta osin onnistunutkin: amerikkalaissijoittajien mielenkiinto ja talousyhteistyö on jatkunut. Kahshoggin murhan jälkeen saudeja paheksuttiin hetken aikaa, ja kruununprinssin kansainvälinen sijoituskonferenssi kärsi vaikuttajapaosta.