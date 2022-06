Christoffer Strandbergin pyöräilyasu kiinnitti somekansan huomion: "Tulee ihan väkisin mieleen Borat"

Suomenruotsalainen näyttelijä, koomikko ja imitaattori Christoffer Strandberg , 32, viihdytti seuraajiaan jakamalla humoristisen Instagram- päivityksen . Strandberg on vetänyt ylleen mustat pyöräilyshortsit, jotka muistuttavat erehdyttävästi Borat -komediasta tunnettuja uikkareita.

– Tää asu on siitä hirveen kätevä, että siinä voi yhtä hyvin mennä bilettämään klubille Berliiniin kuin pyöräilemään (jota varten se kyllä on ostettu).

Tosin mulla on vaan tiedossa Porin-matka tänä kesänä. Mutta ei tää varmaan sielläkään pistä silmään, täh? Strandberg kirjoittaa.