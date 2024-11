CHL:n ympärillä yhä isoja ongelmakohtia – suomalaiselta seurapomolta suora tunnustus: "Ei olla tyytyväisiä"

CHL elvytettiin uuteen uskoon kaudeksi 2014-15 ja siitä lähtien CHL:ää on pelattu säännöllisesti joka kaudella. Vaikka CHL on ottanut kymmenen vuoden aikana valtavia kehitysaskeleita, ongelmakohtiakin löytyy silti rutkasti.

Tappara on ollut mukana nykymuotoisessa CHL:ssä sen alusta alkaen ja nähnyt läheltä, miten sarja on kymmenessä vuodessa kehittynyt. Tapparan puheenjohtaja Mikko Leinonen myöntää MTV Urheilulle, ettei seura ole täysin tyytyväinen näkemäänsä kehitykseen.

– Kun olemme olleet mukana, niin olemme toivoneet, että CHL:n edistyminen olisi vähän nopeampaa, mutta tälläkin hetkellä siellä on CHL:n sisällä tehty uusi suunnitelma ja uusi hallitus on lähtenyt toimimaan. Odotamme, mitä tuloksia sieltä tulee. Sanotaan näin, ettemme ole ihan tyytyväisiä siihen tavoitteeseen, missä ollaan menty, mutta toivotaan ja uskotaan, että se kehittyy eteenpäin, Leinonen sanoo.

– Osallistumisraha on ollut hyvin pieni kokonaiskustannuksiin nähden. Välillä on jääty plussalle ja välillä menty miinukselle. Jos lähdet esimerkiksi Sveitsiin, se on ihan eri asia kuin lähdet Ruotsiin tai Tshekkiin. Sieltä tulee isoin ero. Sveitsiläisiä vastaan pelaaminen on kallista touhua, Leinonen sanoo.