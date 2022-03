Chelsea-fanit huusivat venäläisomistajansa nimeä Ukraina-kunnianosoituksen aikana – päävalmentaja antoi kritiikkiä: "Ei oikea hetki"

– Se ei ollut oikea hetki tehdä niin. Jos osoitamme solidaarisuutta, me osoitamme solidaarisuutta. Meidän pitäisi tehdä se yhdessä. Me polvistumme yhdessä. Jos jonkun seuran tärkeä henkilö menehtyy, me osoitamme minuutin kunnioitusta yhdessä. Se ei ole hetki antaa muita viestejä. Se on hetki, jolloin osoitetaan kunnioitusta, Tuchel toteaa Sky Sportsin mukaan.