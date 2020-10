CBS News: Ääriliike Taleban toivoo Trumpin voittoa presidentinvaaleissa

– Kun kuulimme Trumpin koronatartunnasta, olimme huolissamme hänen terveydestään, mutta vaikuttaa siltä, että hän on parantumassa, yksi liikkeen vanhemmista johtajista sanoi kanavalle.

Presidentti Trumpin koronatartunnasta kerrottiin päälle viikko sitten. Hän oli sairaalahoidossa päälle kolme päivää tartunnan takia, mutta on palannut jo Valkoiseen taloon. Tartunnasta on liikkunut eriäviä tietoja eikä Valkoisesta talosta ole esimerkiksi kerrottu, milloin presidentin koronatesti on ollut viimeksi negatiivinen.