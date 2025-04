Carolina Klüft asuu asuntoautossa teollisuusalueella – konkurssi surettaa edelleen

Ruotsin entinen yleisurheilun supertähti Carolina Klüft asuu tällä hetkellä asuntovaunussa Tukholman yhdellä teollisuusalueella. Vaikka taustalla on konkurssi, ei asuntoautossa asumisen syynä ole raha, vaan osallistuminen suosittuun televisio-ohjelmaan.

– Täällä on paljon kodikkaampaa kuin hotellissa, Klüft sanoo Expressenin haastattelussa.

Seitsenottelun moninkertainen arvokisavoittaja Klüft on mukana Ruotsin Let's Dancessa, jota voi verrata Suomen Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan. Hänelle olisi tarjolla hotelli kuvausviikkojen ajaksi, mutta Klüft on valinnut toisin.

– Olen töissä samaan aikaan tanssikisan kanssa, ja tämä on hyvä ratkaisu, että saan asiat yhdistettyä. Tässä säästyy paljon aikaa, voin tehdä töitä asuntovaunussa ja seuraavassa hetkessä olla sisällä harjoittelmassa (tanssia). Pääsen myös helposti keskustaan toimistolle niinä päivinä kun minun pitää, Klüft kertoo tilanteestaan.

Klüftin asuntoauto on parkissa tanssiharjoitussalin ulkopuolella.

– Jos olisin asunut hotellissa, olisi tilanne ollut logistisesti haastava, Klüft perustelee.

Joidenkin mielestä asuntoautossa asuminen voisi olla pelottavaa.

– Minä en ole sellainen. Ajattelen, että asiat selviävät, ja täällä on oikeasti todella rauhallista.

Itse tanssiohjelmaan Klüft suostui lopulta mukaan monen pyynnön jälkeen. Tällä kertaa hän sanoi kyllä, kun työn ja kuvaukset sai yhdistettyä paremmin.

– Kävin pienenä tanssitunnilla, mutta mielestäni se oli tylsää. Sen jälkeen olen tanssinut vain baarissa. Mutta nyt se on todella hauskaa, hauskempaa kuin mitä osasin odottaa, Klüft iloitsee.

Carolina Klüft on mukana Let's Dance -ohjelmassa.SPA | Swedish Press Agency

Olympiavoittajan kilpailjaluonne puskee esiin tanssikisassa, vaikka ihan yhtä vakavasti kilpailua ei tarvitse ottaa kuin aikanaan yleisurheilua.

– Minulle on tärkeää, miten suoriudun. Kilpailuvietti on vaikea sammuttaa, se hiipii esiin tällaisissa tilanteissa. Ja tuntuu, että miksi minun pitäisi käyttää energiaa sen hillitsemiseksi? On parempi vain hyväksyä, että se on olemassa, että sellainen minä olen, Klüft pohtii.

Takana raskas konkurssi

Nykyään Klüft työskentelee järjestössä, joka pyrkii parantamaan lasten ja nuorten terveyttä. Viime kesänä hän oli näkyvästi esillä olympialaisten asiantuntijana. Tällä hetkellä tuntuu menevän taas hyvin, mutta viime syksy oli Klüftille raskas, sillä hänen yhdessä puolisonsa kanssa vetämä iso hotellihanke Camp Järvsö hakeutui konkurssiin.

– Se on todella surullista – todella, todella surullista. Olimme tehneet aika paljon investointeja ja remontteja. Sitten tuli inflaatio, korkeat korot, korkeat sähkön hinnat, Ukrainan sota ja kaikki siihen liittyvä, Klüft luettelee syitä konkurssin taustalla.

– Teimme kaikkemme välttääksemme konkurssin ja todella yritimme pelastaa projektin viimeiseen asti. Mutta lopulta piti vetää raja, ja näin se valitettavasti meni.

Kyseessä oli Klüftn unelma, jota hän oli työstänyt vuodesta 2018 lähtien.

– Todella surullista, olen edelleen sitä mieltä. Siinä oli niin paljon potentiaalia, ja kaikki sinne tulleet rakastivat paikkaa. Mutta meillä oli liian vähän vieraita sesonkiajan ulkopuolella.

Carolina Klüft kusasi suomalaisia Suomi-Ruotsi-maaottelussa useaan otteeseen urallaan.imago sportfotodienst/ All Over Press

Klüft asuu perheensä kanssa Camp Järvsön lähellä edelleen, mutta konkurssin jälkeen hän ei ole käynyt paikassa.

– Toivon todella, että löytyy uusi omistaja, joka hyödyntää tätä ympäristöä ja tekee paikasta jotain ihanaa. Sitten voin taas mennä sinne ja nauttia paikasta, ex-urheilija suunnittelee.

– Annoimme paikalle sielumme, sydämemme ja rahamme. Raha on vain yksi asia. Se oli vain niin hieno paikka ja niin monet tykkäsivät tulla sinne. Meillä oli hauskaa niinä vuosina, kun pyöritimme paikkaa.

Nyt Klüft on enemmän Tukholmassa nykyisen työnsä takia, mutta koti on edelleen Järvsössä.

– Minusta on hienoa olla Tukholmassa, pidän vauhdista ja siitä, että asioita tapahtuu. Mutta pidän myös kävelystä verkkarit jalassa Järvsössä – siitä että voin olla lasten kanssa, kuunnella musiikkia ja nauttia maisemista. Tällä hetkellä saan molempien maailmojen parhaat puolet.