Bussikuski Raimosta tykkäävät niin rouvat, herrat kuin nuoretkin – tuoreet kehut saivat pomon leipomaan taas tuoretta pullaa koko tiimille: "Kyllä sen verran pitää panostaa"

MTV Uutisten tavoittama, Raimoksi esittäytyvä kuski on kehuista otettu. Hän kertoo kuulutustavan juontavan juurensa Espoon elokuvajuhlille, joiden kuljetuksia hän on ajanut.

"Yleensä vain ollaan hiljaa ja näprätään kännykkää"



Nyt sympaattisia kuulutuksia voi kuulla ainakin Vantaankoskelta Espoon keskukseen kulkevalla linjalla 565. Kiitoksia on tullut myös kasvotusten.

– Kyllä joku rouvasihminen, herrasmies ja nuorisokin on käynyt kiittämässä matkasta, Raimo kertoo.

Toimitusjohtaja lupaa leipoa pullat

Åbergin Linjan toimitusjohtaja Sampo Selin on myös huomannut tuoreet Facebook-kehut. Hän arvasi heti, kenelle kuskeista ne oli osoitettu – kehuja Raimolle kun on tullut aiemminkin. Selin lupaa, että kyseessä on perjantaipullan arvoinen suoritus.