Budjettikomissaarin vetoomus ei yllättänyt pääministeri Antti Rinnettä – Suomi toimittaa numerot joulukuun huippukokoukseen

EU-maat pyrkivät sopimaan tulevien vuosien budjetista, mutta kannat ovat olleet kaukana toisistaan. Suomi on puheenjohtajamaana tunnustellut ratkaisua erimielisyyksiin. Yksi iso kiistakysymys on budjetin koko.

Komission esitys vuosien 2021–2027 budjetiksi on 1,11 prosenttia bruttokansantulosta, kun taas parlamentti tavoittelee 1,3 prosenttia. Tiukimmat jäsenmaat haluavat, että budjetti pidettäisiin yhdessä prosentissa bruttokansantulosta.

Suomen mukaan kompromissi olisi mahdollista löytää väliltä 1,03–1,08 prosenttia, jolloin budjetti olisi 1 050–1 100 miljardia euroa seitsemälle vuodelle. Komission ja Suomen ehdotuksen välillä on kymmenien miljardien kuilu.

Suomen on määrä toimittaa uudet budjettinumerot joulukuun huippukokoukseen. Rinne sanoo, että ehdotuksen sisällöstä päätetään lähiviikkoina. Prosenttihaarukka on hänen mukaansa ennallaan.

– Minulla on itselläni se käsitys, että vaikka kritiikki on ollut kovaa, niin siellä taustalla on selkeästi nähtävissä polut, mitä kautta pääsee ratkaisuun.